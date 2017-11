I mentrestant a Girona... la majoria silenciosa demostra la seva força: 400 persones

Última actualització Dissabte, 11 de novembre de 2017 18:25 h

Manifestació en favor de la unitat d'Espanya i en contra del Govern destituït

ACN Girona .- Unes 400 persones s'han manifestat aquest dissabte a Girona en defensa de la unitat d'Espanya i en contra del Govern destituït. Ha estat una "marxa patriòtica" que ha sortit des de la comandància de la Guàrdia Civil, i s'ha desplaçat fins el barri de Vila-roja. Tot plegat entre la vigilància de la Policia Municipal de Girona i diverses unitats dels Mossos d'Esquadra que han rebut constants crits en contra. Els concentrats també han reclamat la presó per el president Carles Puigdemont, i han felicitat els agents de la Guàrdia Civil que han sortit a fora. La manifestació, que ha transcorregut sense incidents, ha acabat davant el col·legi electoral de Vila-roja on els veïns van intervenir les urnes l'1-O i les van entregar a la policia espanyola.

L'unionisme surt al carrer a Girona. Coincidint amb la manifestació independentista de Barcelona, unes 400 persones han volgut fer una "marxa patriòtica" aquest divendres, que ha anat des de la comandància de la Guàrdia Civil de la ciutat fins el barri de Vila-roja, conegut per haver-se declarat "territori espanyol" després de la declaració d'independència. Tot plegat en un ambient festiu on els participants duien banderes espanyoles i catalanes.

Una concentració que s'ha realitzat sense incidents, que ha començat passades les 11 del matí i ha acabat unes tres hores i mitja després al col·legi electoral on el passat 1 d'octubre, els veïns del barri de Vila-roja van treure, per la força, les urnes del referèndum, i les van entregar després a la policia espanyola.

A l'inici, molts dels concentrats han aprofitat per fer-se fotos amb agents de la Guàrdia Civil, mentre els agraïen la seva feina. "Hem vingut a dir-los que no estan sols, que som molts els catalans que ens sentim espanyols i que ens tenen al seu costat", comenta en Pablo Rodríguez, veí de Girona.

Rodríguez reconeix que no havia anat a moltes manifestacions però que "sortirà les vegades que calgui" per defensar la unitat d'Espanya.

Amb ell coincidia la Manoli Rico, que assegurava que Catalunya "viu una dictadura" i demana que es torni a la normalitat. Rico ha recriminat l'actitud del Govern destituït i reclama que "s'escolti la veu dels que no són independentistes". "Volem viure en una Catalunya integrada dins d'Espanya i no fora", ha etzibat.

Crits contra els Mossos i Puigdemont

La manifestació ha estat controlada per diverses patrulles de la Policia Municipal de Girona, que s'ha fet càrrec de vigilar el trànsit durant tot el recorregut, així com diverses unitats dels Mossos d'Esquadra, que han estat escridassades en repetides ocasions.

Dues de les consignes més habituals durant el transcurs de la marxa han estat "vosaltres no sou la nostra policia" o "on éreu l'1 d'octubre". Rico ha recordat que "paguem molts diners perquè els Mossos compleixin la llei" i lamenta l'actitud que van tenir. "Si els van dir que tanquessin els col·legis, ho havien de fer", ha reblat.

Un altre dels objectius de les protestes ha estat el president Carles Puigdemont, per a qui els manifestants han demanat la presó en repetides ocasions. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també ha estat motiu de crítica, sobretot després de la decisió de retirar la bandera espanyola del consistori.

Crítiques a la manifestació de Barcelona

La manifestació que es fa aquest dissabte a Barcelona és per als manifestants una "enganyifa", que segons ells, "divideix la societat". En aquest sentit, la Charo Alonso reconeix que "serà molt multitudinària" però posa en valor que "ells ara han començat a sortir al carrer". "Fins ara no ens atrevíem" assenyala.

Per la seva banda, en Pablo Rodríguez assegura que la marxa d'aquesta tarda a Barcelona no servirà per solucionar el problema sinó per "enquistar-lo encara més". La manifestació, en la que hi han participat membres de Plataforma per Catalunya, ha acabat a quarts de dues de la tarda sense que es registrés cap incident.

