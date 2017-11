Ada Colau fa plorar de riure Lluís Llach

Última actualització Diumenge, 12 de novembre de 2017 05:00 h

El músic es fa creus del que ha dit l'alcladessa

El fins ara diputat de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, Lluís Llach, se n'ha fet creus de les declaracions que ha fet avui l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant l'acte de presentació de la llista dels comuns que presentaran a les eleccions del 21-D. El cantant ha contestat amb un tuit el vídeo que penjava el perfil oficial de Catalunya en Comú.

Ada Colau ja ha començat la campana i s'ha mostrat dura i contundent contra l'independentisme. Tal com us explicàvem aquest migdia, Colau ha reclamat al Govern destituït "donar la cara" i explicar perquè han "enganyat" els catalans. Per a Colau, aquest és un motiu pel qual també haurien de sortir: "volem que els presos surtin, perquè també volem que donin explicacions a la ciutadania".Aquest exabrupte ha fet exaltar Lluís Llach que no s'ha pogut aguantar i ha fet un tuit exclamant-se "però aquesta senyora de què va?" i hi ha afegit moltes emoticones de cares plorant de riure.