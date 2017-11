3,3 quilòmetres de dignitat a favor de la República Catalana

Última actualització Dissabte, 11 de novembre de 2017 20:00 h

La marxa ha desbordat el carrer Marina amb pancartes amb el lema 'Llibertat', estelades o missatges contra l'aplicació de l'article 155 i crits de Puigdemont president

ACN Barcelona .- Unes 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han omplert aquest dissabte a la tarda el carrer Marina de Barcelona en la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per demanar la llibertat dels consellers i líders de les dues entitats sobiranistes. La marxa s'ha fet sota el lema 'Llibertat presos polítics, som república' i ha omplert aquesta via amb pancartes amb el lema 'Llibertat', estelades o missatges contra l'aplicació de l'article 155. Alguns d'ells inclouen fotografies dels consellers destituïts que estan empresonats o de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. També hi ha la participació de diverses colles castelleres i geganters.

Últim recompte:participació tram manifestació i carrers entorn que no comptem la G.U. 1.600.000 participants.Equip CEEC. — Miquel Sellares (@MiquelSellares) November 11, 2017



Els consellers i líders d'entitats empresonats agraeixen el suport en cartes llegides en la manifestació

ACN Barcelona .- Els consellers i líders de les entitats sobiranistes empresonats han agraït el suport de la ciutadania i han animat a seguir endavant a través de cartes llegides durant la manifestació a Barcelona per part dels seus familiars i amics. En les missives, han agraït especialment la participació a tots aquells que aquest dissabte han omplert el carrer Marina en la marxa per reclamar la seva llibertat, però també per les diverses accions que s'estan duent a terme arreu del territori. D'altra banda, el president de la Generalitat Carles Puigdemont i els membres del Govern destituït que estan a Bèlgica han estat presents a la manifestació a través de vídeos projectats en una pantalla gegant, a través dels quals han fet arribar als seus companys d'executiu que estan en centres penitenciaris paraules de suport. Tots ells han criticat l'actitud del govern espanyol i l'Estat i han fet una crida a defensar la llibertat i la democràcia.ACN Barcelona .- La fins ara presidenta de la CUP al Parlament, Mireia Boya, ha afirmat que les eleccions del 21-D són "il·legítimes" però que cal "confrontar-les" i "seguir desenvolupant la república". Boya ha assistit a la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium aquest dissabte a Barcelona per demanar la llibertat dels presos, el dia abans de l'assemblea en què la CUP decidirà si es presenta a les eleccions i amb quina fórmula. En declaracions a l'ACN durant la manifestació, Boya ha dit que tenen "clar" que les eleccions "estan en un fort context de repressió" i que "no són normals" perquè estan "imposades" pel govern espanyol. La portaveu de la CUP també ha demanat una "amnistia pels presos polítics" perquè puguin "tornar a casa" i continuar "amb el desenvolupament de la república" que "és el que hauríem d'estar fent tots".ACN Barcelona .- El fins ara secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, creu que a les eleccions del 21 de desembre "cal arrasar als del 155, a la gent que empresona, als que ordenen colpejar la població i als que es posen de perfil". Fachín ha fet aquestes declaracions just abans de participar a la manifestació a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos on ha denunciat que "el que passa a Catalunya no és normal i no es pot acceptar com a normal". L'exsecretari de Podem Catalunya creu que "un poble que té memòria no passa pàgina i reacciona en conseqüència a aquesta memòria". "Siguis independentista o no, per damunt de tot hi ha un poble que creu en la democràcia i que no està disposat a acceptar la violència com a manera de fer", ha expressat.L'exsecretari de Podem Catalunya ha denunciat que en els darrers mesos "s'han posat a presó activistes, s'ha pegat als ciutadans i la violència contra la ciutadania s'ha desencadenat i, per tant, no ens podem posar de perfil en una situació així". "Més enllà de les idees de cadascú, el 21-D s'ha de tenir memòria i no és moment de passar pàgina, sinó de donar una resposta contundent com la que farà avui la gent de Catalunya", ha assegurat Fachín.ACN Barcelona .- El portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, ha defensat que de cara a les eleccions del 21 de desembre, des del PDeCAT volen "anar tots units" perquè "la nostra força és la de tota la gent de Catalunya". Ho ha dit en declaracions als mitjans abans que comencés la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona per demanar la llibertat dels presos, convocada per l'ANC i Òmnium. Cleries ha exigit "la llibertat dels presos polítics". "Alguns ens diuen que no són presos polítics però veiem que estan als centres penitenciaris per les seves idees i per defensar Catalunya", ha afirmat el portaveu del PDeCAT. "Ja n'hi ha prou d'això", s'ha queixat Cleries.