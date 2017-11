El fracàs de Santi Vila: es queda sol i es planteja abandonar la política

Última actualització Diumenge, 12 de novembre de 2017 10:15 h

Anuncia un "pas al costat" si el PDeCAT manté l'aposta per la via unilateral

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- L'exconseller d'Empresa Santi Vila ha anunciat un "pas al costat" si el PDeCAT manté l'aposta per la via unilateral. "Si el sobiranisme, i en particular el PDeCAT, mantenen el plantejament per la via unilateral, només puc fer un pas al costat, tornar a ser un ciutadà corrent i treballar des de la societat civil, com a militant de base", ha assegurat Vila aquest diumenge en un article titulat 'Fem-ho bé!' al diari 'La Vanguardia'.

Somiatruites: Espanya no és el Regne Unit



"És ben legítim defensar la independència, això sí, per la via escocesa i mai tirant pel dret, al marge de l'ordenament", ha recalcat l'exconseller d'Empresa, que ha apuntat que la seva solució al conflicte entre Catalunya i Espanya passa per "distensió i renúncia a decisions unilaterals, diàleg sincer, negociació i acord". "És el que va proposar el lehendakari Urkullu i també ho defenso jo", ha puntualitzat Vila, que ha lamentat: "Havíem de dur el país a la preindependència i hem tornat a la preautonomia".



Defensor del règim del 78



"La pregunta que ens hem de fer és si la intransigència, la incapacitat i, fins i tot, els tics catalanòfobs d'alguns, justifiquen respostes polítiques que puguin posar en risc tot el progrés material i espiritual que hem aconseguit durant els darrers 40 anys", s'ha qüestionat en veu alta l'exconseller d'Empresa. "Penso honestament que no", s'ha respost Vila. "Perquè, tan cert com que la idea independentista és i ha de continuar sent ben legítima en qualsevol ordenament legal que es vulgui democràtic, ho és que una aspiració d'aquesta magnitud requereix grans majories que li donin suport, un respecte escrupolós a les minories i fer les coses bé", ha reblat l'exconseller, que ha conclòs aplaudint especialment el manifest que més de 170 personalitats catalanes han subscrit reclamant que es concorri a les eleccions del 21-D demanant "la fi de la repressió i l'amnistia per als encausats, la retirada del 155, el restabliment de l'autogovern i un referèndum acordat".

Notícies relacionades