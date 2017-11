Última actualització Diumenge, 12 de novembre de 2017 11:15 h

L'intent de desprestigiar la manifestació d'ahir a Barcelona esdevé còmic i lamentable

El president del PPC, Xavier García Albiol, en un intent desesperat d'intentar minvar l'èxit de participació, convocatòria i ressò de la manifestació independentista d'ahir per demanar la llibertat dels presos polítics, va afirmar al seu perfil de Twitter que "Cada dia són menys els fanàtics que surten al carrer per defensar el que és indefensable". Unes paraules que esdevenen radícules i còmiques i evidencien la por que va causar a l'unionisme la força del sobiranisme mostrada ahir.

Hoy ha sido un día triste para @junqueras, @KRLS y el resto de sus compañeros en prisión. Cada día son menos los fanáticos que salen a la calle para defender lo indefendible. Vamos por el buen camino. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 11 de novembre de 2017

Mi solidaridad con los periodistas que en la manifestación de hoy han recibido gritos de fascistas, mentirosos, manipuladores, vete a tu país gilipollas , otros diciendo que les cortarían el cable de TV , otros moviendo el practicable. Cuando no hay razón, el odio. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 11 de novembre de 2017

