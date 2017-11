Roger de Gràcia esmicola el discurs victimista d'un periodista de la SER

Última actualització Diumenge, 12 de novembre de 2017 14:30 h

El jove es queixava que a la manifestació d'ahir ningú li volia respondre

El periodista de la ràdio espanyola SER, Aitor Álvarez García, feia un tuit que era repiulat i compartit amb fervor per l'unionisme. El text afirmava sentir-se "dolgut" perquè la gent concentrada a la manifestació d'ahir a Barcelona, en veure el logo de la cadena on treballa, no volien respondre les seves preguntes. Però el periodista Roger de Gràcia, ha destrossat el discurs victimista d'Aitor amb una sonora plantofada en forma de tuit.

El periodista de la SER escrivia al seu Twitter: "No us podeu imaginar com de dolorós és que la majoria dels manifestants a qui intento entrevistar amb aquest micròfon es neguin a parlar amb mi. Em diuen coses com: "Ets l'enemic" o "jo només parlo amb mitjans catalans". És molt trist". I hi adjuntava una foto del seu micròfon amb el logo de la ràdio espanyola.

El discurs victimista i alhora estigmatitzador contra els independentistes, triomfava a la xarxa per les ganes de generar aquest sentiment de indefensió per part de l'unionisme. Però Roger de Gràcia, actualment a Catalunya Ràdio, ha tirat per terra la seva argumentació explicant-li el següent: "Tenen tot el dret a tenir una opinió i cap obligació de respondre sempre que ho facin amb educació".

A més, el periodista català seguia: "també és dolorós per alguns catalans sentir dia sí dia també com es manipulen informacions o s'editen entrevistes en benefici d'alguns mitjans. Cadascú que aguanti el seu dolor. Cap és més que l'altre".

Per acabar, deixava caure: "ningú pateix segons explica. Simplement no responen. Ser agredit o insultat és patir, que no et responguin no".





