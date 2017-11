El Gobierno amaga les seves vergonyes i declara l'actuació polical de l'1-O com a Secret d'Estat

Última actualització Diumenge, 12 de novembre de 2017 15:45 h

No respodrà preguntes al Parlament sobre "l'operacióno Copérnico"

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Una vegada més, el Gobierno de Mariano Rajoy tira pel dret i es protegeix les espatlles amb comportaments que recorden altres temps. L'última que ha dut a terme és classificat com a "Secret d'Estat" el desplegament policial a Catalunya per aturar el referèndum de l'1 d'octubre. Això vol dir, entre altres coses, que Interior rebutja respondre a les preguntes parlamentàries sobre l'Operación Copérnico.

Amb aquesta decisió, el Gobierno del PP es blinda per no haver de respondre cap pregunta sobre aquest brutal desplegament policial sense precedents en democràcia a Catalunya. Els costos de l'operació, el nombre d'agents, les localitzacions, els contractes i les seves condicions... tots els dubtes que pugui generar que la Policía Nacional i la Guardia Civil estiguin a Catalunya ja són secretes oficialment.

Gràcies a Felipe

L'Executiu de Mariano Rajoy es justifica a un acord del Consell de Govern del novembre de 1986, amb Felipe González com a president, on s'ordenava classificar com a matèria reservada "els plans de seguretat d'Institucions i Organismes Públics" d'acord amb la Llei de Secrets Oficials.

Això permet, a més, que el Gobierno tingui protegida també la informació i dades a "tots aquells documents necessaris per al planejament, preparació o execució" de dispositius que afecten la seguretat de l'Estat" i així s'ha considerat el de l'Operación Copèrnico.

Amenaces als mitjans

Per acabar-ho d'adobar, s'adverteix que "la difusió de la informació relativa a l'estructura, organització, mitjans i tècniques reflectides en els plans de seguretat, a més de vulnerar la normativa reguladora de matèries classificades, pot afectar l'eficàcia dels mateixos".

Notícies relacionades