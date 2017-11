La CUP aposta per una candidatura àmplia, rupturista i d'esquerres

Transparència a l'#ANECUP

Resultats de les opcions de votació per presentar candidatura el proper #21D:

A. 12,59%

B. 21,72%

C. 64,05%

Blanc: 1,28%

Finalment, el 21-D l'independentisme acudirà a les urnes més dividit que mai, després que Esquerra confirmés que anava en solitari, ara ha estat la CUP que, davant la decisió dels republicans, era molt esperable que es decantés també per anar-hi sols. Els resultats han estat els següents: Sí 91,63%, No 7,83%, Blancs 0,36% i Nuls 0,18%. De la majoria del 'Sí' s'ha superat el 50% l'opció d'una candidatura "la més àmplia possible, clarament rupturista, independentista i d'esquerres" i no ha calgut una segona votació.