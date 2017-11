Rabell treu foc pels queixals després que Colau trenqui amb el PSC

Última actualització Diumenge, 12 de novembre de 2017 18:30 h

El portaveu de CSQP titlla la votació de "paperot demagògic" destinat a avalar "una decisió de ruptura presa d'antuvi"

ACN Barcelona .- El portaveu del grup parlamentari de CSQP, Lluís Rabell, ha carregat contra el trencament del pacte de govern a Barcelona després del resultat de la consulta a les bases de Barcelona en Comú. "Es tracta d'una pèssima notícia per a Barcelona. I pitjor encara per a Catalunya", ha afirmat Rabell en un apunt aquest diumenge al seu compte de Twitter. "Ha estat una consulta condicionada, amb un resultat previsible... destinada a vestir una decisió de ruptura presa d'antuvi. Una irresponsabilitat majúscula", ha continuat el portaveu de CSQP, molt crític amb el referèndum intern de Barcelona en Comú.

"Que em perdonin els adalils de la "nova política"... Una consulta sobre un pacte de govern en què el govern "no té opinió" - però no para d'enviar missatges contra els aliats - és un paperot demagògic promogut per gent que no gosa assumir les seves decisions", ha reblat Rabell en una segona piulada.

Marc Bertomeu, exlíder de Podem a Barcelona, també ha considerat negatiu el trencament de pacte de govern a Barcelona entre Barcelona en Comú i el PSC. "És un tret al peu. Un gol per l'escaire que ens ha colat el processisme, aquells que només ens volen dividits i barallats", ha afirmat Bertomeu, també a través de Twitter. "Víctimes de la política de blocs que diem voler desfer. Ni DUI, ni 155 però sempre obeint als de la DUI", ha lamentat. Finalment, també ha ficat cullerada l'excoordinador general d'Izquierda Unida Gaspar Llamazares: "No comparteixo que el model plebiscitari de decisions orientades, o ja preses, s'assembli en alguna cosa a la democràcia participativa", ha sentenciat Llamazares.





