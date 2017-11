Jaume Collboni usa Pasqual Maragall per fer-se la víctima

Última actualització Diumenge, 12 de novembre de 2017 19:45 h

La xarxa explota contra una foto que el socialista ha penjat a les xarxes

6 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Jaume Collboni, que aviat passarà a l'oposició al govern municipal del Barcelona i deixarà de ser tinent d'alcalde de la capital catalana, no s'ha pres massa bé que els comuns hagin trencat el pacte municipal que els feia estar dins el govern municipal. Ha respost amb un tuit, fent-se la víctima i, a més, usant la imatge de Pasqual Maragall, que no encarna gens ni mica el PSC que ell ara representa.

Pasqual Maragall va conduir el PSC més catalanista que hem conegut fins ara. Segur que ell s'hagués desmarcat completament d'afavorir i fer possible el 155 com sí ho ha fet el PSC de Miquel Iceta i Jaume Collboni.

Tot i això, el socialista barceloní ha volgut contestar la ruptura del pacte amb un missatge a Twitter on hi ha afegit una imatge de tots els exalcaldes socialistes de Barcelona on hi apareix Maragall. El seu text diu: "calia reconstruir el país, no trencar més coses. Calia posar BCN i els seus ciutadans per davant. Calia prioritzar aliança d'esquerres. Això és el que he defensat i defensaré. Venim de lluny i el futur de BCN és ple d'oportunitats".





Calia reconstruïr el país, no trencar més coses. Calia posar BCN i els seus ciutadans per davant. Calia prioritzar aliança d’esquerres. Això és el que he defensat i defensaré. Venim de lluny i el futur de BCN és ple d’oportunitats pic.twitter.com/hQjzS6Zc8Y — Collboni BCN (@jaumecollboni) 12 de novembre de 2017

Notícies relacionades