El president ha considerat que "és un detall, però simbòlicament no és menor". La decisió de retirar la maqueta de Playmobils l'ha pres Somosclicks, organitzadors de l'esdeveniment, després que el diorama hagi generat polèmica a les xarxes socials i alguns mitjans digitals se n'hagin fet ressò i vegin "adoctrinament" en la composició.

