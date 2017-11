El PP prepara una regressió autonòmica via una reforma constitucional

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat, però els franquistes esPPanyols ens han envait, i ara cal L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat, però els franquistes esPPanyols ens han envait, i ara cal

13 de novembre de 2017, 07.34 h





Potser sí que amb els titubejos de la proclamació -ara suspesa ara reactivada- de la República catalana es va perdre una bona ocasió. Potser sí, però . . .





PERÒ ESTAM MOLT MÉS AVANÇATS QUE FA UN PARELL DE MESOS.





Ara Europa i el món sencer saben perfectament que si Catalunya no és independent és per la REPRESSIÓ VIOLENTA d'un GOVERN FEIXISTA que no sap encarar el futur si no ens manté presoners.









