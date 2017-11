El trencament de Barcelona en Comú i el PSC ocupa les portades dels principals diaris

mario barna barna

13 de novembre de 2017, 09.35 h

Quina barra! deixen els del PSC per recuperar-los després de les eleccions, està cantat. no et pots refiar de la gent que avui diu una cosa i demà un altra depenent de com bufa el vent...

N'es tic fart de tanta hipocrasia! VIA FORA a aquesta gent(TUSSA)

PER LA REPÚBLICA! JA SOM REPÚBLICA!