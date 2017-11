Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 09:30 h

L'exconseller detalla que a l'interrogatori va defensar que "ni un sol euro de diners públics es va destinar al referèndum"

L'exconseller Santi Vila ha assegurat que durant l'interrogatori davant la magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela va defensar que "ni un sol euro de diners públics es va destinar a l'1-O" i que es va pagar amb "donatius de la societat civil".

En una entrevista al programa El Objetivo de La Sexta aquest diumenge a la nit, Vila ha detallat que va dimitir perquè va pensar que "l'etapa de ser útil en el Govern s'havia acabat". "Jo era partidari d'assumir els costos de convocar eleccions i el President no", ha afegit.L'exconseller ha considerat que "les lleis de referèndum i desconnexió eren un sense sentit" i ha afirmat que "hi havia diverses sensibilitats en el Govern" i que ell no era l'únic "escèptic".