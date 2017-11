Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 09:45 h

Assegura que la relació amb els socialistes no s'ha trencat sinó que ha canviat

Les bases de BComú han decidit trencar el pacte de govern a l'Ajuntament de Barcelona en una consulta interna amb el 54% dels vots pel suport dels socialistes a l'article 155. L'alcaldessa, Ada Colau, afirma que s'identifica amb el resultat però recorda que a la consulta no han arribat "alegrement". Amb tot, treballarà perquè la relació amb el PSC a Barcelona no es trenqui, sinó, "canviï".

Colau, ha assegurat que està decebuda i "perplexa" pel viratge cap a la dreta del PSC i ha destacat la propia "incomoditat" dins les files socialistes. "Estem veient regidors socialistes dimitint", ha recordat l'alcaldessa.



En aquest sentit, ha afirmat que no ha arribat contenta a aquesta consulta pel moment "insòlit" que viu Catalunya, però malgrat el trencament amb el PSC, aposta per seguir fent acords i "treballar junts".

L'alcaldessa no ha volgut confessar el sentit del seu vot però reconeix "sentir-se identificada amb el resultat". Tanmateix, ha ressaltat l'enfortiment de l'organització després de la consulta perquè ha estat "coherent" amb els seus principis fundacionals.

Per altra banda, l'alcaldessa ha recordat que de cara al 21-D, BComú és el partit que "vol trencar amb la política de blocs" que ha portat "desgràcies" i treballar per "majories socials".

Pel que fa al nou camí en solitari a l'Ajuntament, Colau ha recordat que ja van governar sols i treballaran pel màxim consens. Amb tot, apel·la a la responsabilitat de tots els partits polítics perquè l'"única institució que funciona amb normalitat" és l'Ajuntament de Barcelona i aquest, "no es pot bloquejar", sentencia l'alcaldessa.

En una entrevista a Rac 1, Ada Colau, ha criticat el posicionament del PSC davant el 155, que no només "no l' ha condemnat, sinó que l'ha construït". I s'ha preguntat "on està el PSC del catalanisme d'esquerres?"