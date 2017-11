Comencen les emissions en proves de la nova ràdio pública valenciana, 'À punt'

A banda de la ràdio, la CVMC obrirà una pàgina web que contindrà bàsicament sèries i programes infantils, tant en valencià com en anglès.

El magazín però no serà l’única programació amb què s’estrenarà 'À Punt'. El departament de Continguts està treballant en una sèrie d’espais sobre música, literatura o medi ambient, alguns vinculats a continguts que també tindran el seu format televisiu. Nova web

La directora general dels nous mitjans públics, l'exdelegada de TV3 al País Valencià Empar Marco, va informar el passat 31 d'octubre que les emissions s'iniciaren amb la ràdio però que una primera fase d'emissions no hi haurà serveis informatius.

Es tracta de la primera emissió des del tancament de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) el 29 de novembre del 2013 i abans que arribi la primera programació anunciada i que consistirà en un magazín cultural i social que començarà el mes de desembre. Les emissions en proves que s'han iniciat aquest dilluns consisteixen un cançons de música del País Valencià i falques de presentació del nou mitjà amb lemes com "À punt, l'espai públic de comunicació de les valencianes i els valencians" o "Esta és la sintonia d'À punt, la ràdio pública, la teua ràdio". Sense serveis informatius

