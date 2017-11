Fachin impulsa la plataforma 'Som Alternativa' que vol trencar amb el règim del 78

Precisament, el manifest de 'Som Alternativa' reivindica l'1-O i el 3 d'octubre perquè es van unir persones independentistes i no independentistes. "D''aquest esperit d'unitat popular, neix una voluntat política majoritària de defensa dels drets civils i de la democràcia en contra de la repressió i l'autoritarisme", subratlla la plataforma.

Fachin ha presentat aquest diumenge davant unes 200 persones a la Nau Bostik de Barcelona la plataforma 'Som Alternativa', que busca "trencar amb el règim del 78". Sota el lema 'Una alternativa insubmisa i constituent', l'exsecretari de Podem ha afirmat que "qualsevol horitzó de canvi real passa indefectiblement per assumir posicions de ruptura". Segons Fachin, l'1-O "es va demostrar que és imprescindible que la gent, empoderada i autoorganitzada planti cara a la violència policial, la imposició i l'immobilisme".

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal