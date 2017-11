Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 12:00 h

Critica la reunió entre l'empresari Oriol Soler i Julian Assange a Londres

15 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, denunciarà davant els seus homòlegs de la UE la campanya russa de "desinformació" i "manipulació" a través d'internet per provar d'influir en la crisi catalana. Segons Dastis, "s'ha comprovat" la intervenció de Rússia en la crisi catalana.

Pla mig del ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, al Parlament Europeu, a Estrasburg © Blanca Blay Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes alfonso dastis, desinformacio, rússia, UE

Notícies relacionades

"Abordaré la qüestió de la intervenció o com s'han desenvolupat les qüestions de desinformació, manipulació entorn del referèndum i els esdeveniments posteriors a Catalunya", ha dit Dastis abans del Consell de Ministres d'Exteriors de la UE, segons informa el diari Ara.En la reunió, els ministres europeus faran un debat sobre els equips de comunicació estratègica de la UE, dedicats a combatre la desinformació russa o de l'Estat Islàmic. En aquest context, Dastis, ha anunciat que denunciarà la manipulació de Rússia per inferir al procés independentista.El ministre no ha donat detalls de la suposada ingerència russa, però ha assegurat que el govern espanyol disposa de dades "sobre com el trànsit a les xarxes en els dies posteriors al referèndum va passar per xarxes situades a Rússia"."No plantejaré res en particular. El que faré és deixar constància de com en altres àrees, no només al nostre veïnat oriental sinó també en altres àrees, es plantegen aquestes situacions de manipulació i desinformació", ha comentat el ministre.Tanmateix, Dastis ha acusat Oriol Soler d'"intervenir, manipular i afectar el que ha de ser un desenvolupament democràtic normal a Catalunya".Segons informa el diari El País, l'empresari independentista va reunir-se amb Julian Assange durant 4 hores a l'ambaixada de l'Equador a Londres el passat 9 de novembre.Dastis ha sentenciat que hi ha "molts indicis que apunten que aquest senyor i d'altres estan provant d'inferir. Això és així. Hi ha informacions que apunten en aquesta direcció", ha agregat.