PDeCAT i CUP recelen del trencament del pacte entre Colau i el PSC

Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 14:00 h

Reaccions dels partits municipals a la ruptura entre BComú i els socialistes

Amb el 54% dels vots, les bases de BComú han decidit trencar l'acord amb els socialistes a l'Ajuntament de Barcelona i governaran en solitari durant un any i mig. Colau no ha descartat fer pactes puntuals amb el PSC i Collboni es despedeix dient que se sent "orgullós" de la tasca feta "pel govern d'esquerres" a Barcelona. Amb tot, els partits polítics del consistori han reaccionat al nou escenari que s'obre a Barcelona.

Per una banda, el portaveu del Grup Demòcrata, Jaume Ciurana, ha assegurat que estan oberts i tenen la "màxima predisposició" a parlar amb el govern de BComú, tal com ja van expressar Xavier Trias i Alfred Bosch, però ha advertit que primer cal comprovar que "el trencament és real i no és una simulació".

En aquest sentit, ha exigit a Colau que demani perdó per haver reclamat explicacions al govern empresonat. "No sóc cap endeví si dic que entrar en el govern és altament improbable i impossible per l'actitud quotidiana i sistemàtica de Colau", ha reiterat.





Tanmateix, han reclamat que la ruptura amb el PSC es traslladi en el canvi de les polítiques municipals. En aquest sentit, la regidora Eulàlia Reguant, ha exigit que demà no s'aprovin els pressupostos.



C's i PP retreuen a Colau ser aliada de l'independentisme



El líder del PPC a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha denunciat que Colau "aposta per l'independentisme, enfonsa la ciutat i divideix els comuns". Amb tot, ha reclamat la celebració d'un ple extraordinari a la ciutat perquè "és el primer cop a la història que es governa amb tanta minoria". Tanmateix, ha descartat pactes puntuals amb Ada Colau i ha insistit que el que cal és una alternativa "a aquest model de l'esquerra més extrema". Per la seva banda, Marilén Barceló, regidora de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, ha constatat que l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, "ja prepara el pacte amb l'independentisme després d'humiliar el PSC". També ha culpat Colau de "prioritzar la calculadora electoral" quan trenca amb el PSC, "sacrificant les necessitats dels veïns pels seus interessos electorals". Barceló ha descartat un pacte de govern amb BComú però ha apuntat que el seu grup segueix obert a acords puntuals com ja s'han produït en alguna ocasió. En les mateixes línies s'ha expressat la CUP que ha recordat a Colau que el món municipal s'ha d'implicar en la situació política de Catalunya. I li ha demanat que "abandoni l'ambigüitat de ni DUI ni 155" i aposti pel "bàndol dels que han estat oprimits".

