PDeCAT exigeix a Colau que demani perdó per haver reclamat explicacions al govern empresonat

Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 13:00 h

El Grup Demòcrata vol parlar amb Colau però li reclama que materialitzi la ruptura amb el PSC i canviï d'actitud amb l'oposició

El portaveu del Grup Demòcrata, Jaume Ciurana, ha assegurat que estan oberts i tenen la "màxima predisposició" a parlar amb el govern de BComú, però ha reclamat a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que primer materialitzi el trencament amb el PSC i alhora canviï d'actitud amb l'oposició.

En aquest sentit, ha exigit a Colau que demani perdó per haver reclamat explicacions al govern empresonat. "No sóc cap endeví si dic que entrar en el govern és altament improbable i impossible per l'actitud quotidiana i sistemàtica de Colau.Tenim la mà estesa, volem seure i parlar de tot, però dependrà de l'actitud de BComú", ha argumentat en roda de premsa, on ha afegit que abans de tot caldrà veure si la ruptura amb el PSC és "cosmètica o real".