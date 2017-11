La CUP adverteix Fachin que sumar-se a la seva candidatura és assumir un programa cap a la independència

Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 13:30 h

Defensen una candidatura "d'esquerres, rupturista i de transformació social" però "on nítidament s'explicitaria que és independentista"

La portaveu de l'esquerra anticapitalista, Núria Gibert, ha defensat en una entrevista a Catalunya Ràdio que - segons el que es desprén de l'assemblea extraordinària de la CUP d'aquest diumenge a Granollers- és en les "coordenades" d'una candidatura liderada pel partit i "d'esquerres, rupturista i de transformació social" on es poden afegir altres corrents. Podria ser el cas de Procés Constituent o Som Alternativa, la nova plataforma d'Albano Dante Fachin, a qui han advertit que hauria d'assumir un programa "on nítidament s'explicitaria que és una candidatura independentista", segons ha dit el membre del Secretariat de la CUP, Lluc Salellas.

Al seu torn, el fins ara secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha defensat que actualment a Catalunya "dividir entre independentistes i no independentistes és assumir el relat del bloc del 155". D'altra banda, ha reclamat la necessitat de seguir intentant "fins a l'últim moment construir propostes per al 21-D".



Contra els "cants de sirena" per pactar amb l'Estat



La CUP ha advertit també aquest dilluns de "certs cants de sirena" per redirigir el sobiranisme després del 21-D cap a l'autonomisme i "l'intent de pacte amb l'Estat". "No hi volem participar, i ho combatrem", ha assegurat Salellas. Per això els cupaires han afirmat que no donaran suport a un govern no independentista després del 21-D: "Evidentment", ha afegit aquest dilluns a l'espera de quin escenari es dibuixa arran de les eleccions del desembre.







