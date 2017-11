L'advocat de Rull i Turull portarà el cas a Europa si l'Audiència no el traspassa a un jutjat de Barcelona

Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 16:45 h

La defensa dels consellers destituïts per l'Estat, Josep Rull i Jordi Turull, ha demanat a l'Audiència Nacional espanyola que arxivi la causa per rebel·lió i sedició contra els seus clients, en considerar que no hi ha proves contra ells. A més, ha demanat que el cas sigui investigat per un jutjat de Barcelona o, en tot cas, sigui la justícia europea qui determini si l'Audiència Nacional és la competent.

El lletrat reitera que l'Audiència Nacional no és l'òrgan competent per jutjar els delictes de rebel·lió i sedició, segons la Llei Orgànica del Poder Judicial, ni amb el Codi Penal del 1973 ni amb el del 1995, sinó que haurien de ser jutjats per un jutjat de Barcelona.

Tanmateix, recorda que el 2008 el ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional es va declarar incompetent per jutjar la rebel·lió del 1936. Per això, l'advocat considera que si ara es canvia el criteri, s'elevarà el recurs fins als tribunals internacionals de protecció dels drets humans.

D'altra banda, l'advocat considera que els seus clients no han comès cap delicte de rebel·lió, sedició ni malversació de fons públics perquè l'aprovació de lleis o resolucions no suposen cap alçament públic i violent, ni tampoc les mobilitzacions pacífiques de protesta.

Així, diu que la convocatòria d'un referèndum il·legal no és delicte des del 2005 i que els incidents aïllats en hotels on residien policies no van ser violents ni es poden atribuir als dos consellers en el marc d'un "pla comú orquestrat per aconseguir la independència de Catalunya".

