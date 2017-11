Unitat Contra el Feixisme es separa de la direcció del PSC pel seu suport a Societat Civil Catalana

Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 17:00 h

Amb tot, anima a les seves bases a seguir participant en les seves activitats per una lluita compartida contra el feixisme

"Lamentem comunicar que hi ha una separació de camins entre UCFR i el PSC, arran de les diferents maneres d’afrontar el creixement de l’extrema dreta a l’ombra de Societat Civil Catalana". Amb aquestes paraules ha volgut distanciar-se la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme del PSC, a través d'un comunicat en que assegura que sempre ha criticat la presència de grups feixistes en les manifestacions de SCC.







Enric Millo, Miquel Iceta, Dolors Montserrat i Xavier García Albiol, en una manifestació espanyolista © Enric Fontcuberta Comparteix Tweet

Etiquetes PSC, SCC, UCFR

"Ens sap molt de greu per tot allò que hem compartit, i sabem que moltes persones del PSC estan fermament en contra del feixisme i el racisme, però la situació actual ens obliga a reconèixer que aquesta diferència important existeix, i ens porta a acordar aquesta separació de camins", diu el comunicat d'UCFR amb el qual justifiquen la seva ruptura amb el PSC, tot i que esperen que en el futur puguin tornar a retrobar-se.



Pel que fa als simpatitzants del PSC, UCFR no els exclou de les seves activitats i els demana seguir participant en una lluita compartida contra el feixisme. De fet, els retrets de la plataforma van dirigits a la direcció del partit: "Fa pocs dies vam denunciar ‘Les reiterades accions violentes i agressions per part de grups feixistes’ i la ‘manca de rebuig, per part de l’organització Societat Civil Catalana, de la presència de catorze grups feixistes en la mobilització del dia 8 d’octubre convocada per aquella entitat". Membres dels socialistes catalans -inclós el mateix Miquel Iceta- han assistit darrerament a les concentracions impulsades per l'organització espanyolista (entre elles, les del 8 d'octubre) i, aquest divendres, es va fer públic que el vice-president de SCC formarà part de la candidatura del PSC a les eleccions del 21-D.