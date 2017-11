El PP evita aclarir si retiraria el 155 en cas de victòria independentista el 21-D

Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 17:30 h

Mariano Rajoy ha dit a un diari alemany que el seu "únic pla" és "vetllar perquè el futur Govern compleixi amb la llei"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



M.B.- "Quan arribem a la situació ja veurem". Això és el que ha dit el ministre d'Afers Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, en ser preguntat -en roda de premsa des de Brussel·les- si el govern de l'Estat mantindrà o no l'aplicació del 155 si guanyen els partits independentistes en les pròximes eleccions. Dastis ha dit que prefereix "no especular"; però també ha volgut pressionar el front polític sobiranista assegurant que tot depèn de la seva "actitud" després del 21-D: "si actuessin dins de la legalitat de l'Estatut i de la constitució espanyola no es donaria necessàriament el supòsit de fet suficient" per mantenir-lo, ha afegit.

El ministre d’Afers Exteriors, Alfonso Dastis, durant la roda de premsa a Brussel·les © Alba Barrionuevo Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 155, 21-D, PP, victòria independentista

Sobre la possibilitat de pacte entre Catalunya i l'Estat espanyol en l'escenari d'una victòria electoral de l'independentisme, Dastis ha assegurat que el govern espanyol ha parlat de dialogar "des d'un principi". "Però clar, si els acords són sobre la data del referèndum i la pregunta i el dia que es declararà la independència unilateralment, no és gaire versemblant que s'arribi a algun acord vist el marc constitucional en el qual ens movem", ha matisat.



Al seu torn, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, tampoc ha confirmat quina seria l'actitud de l'Estat en aquest sentit. Ha dit, en una entrevista al diari alemany Handelsblatt: "no ens posem en el pitjor dels casos. Hem aplicat per primera vegada en 40 anys de democràcia l'article 155 i només perquè el Govern català se l'ha buscat". Així, tot i que ha explicat estar segur que l'independentisme "perdrà suport" a les urnes, no ha avançat si estaria disposat a tornar a jugar la carta del 155 si les seves prediccions no es complissin. Ha sentenciat que el seu "únic pla" és "vetllar perquè el futur Govern compleixi amb la llei".