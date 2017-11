Junts per Catalunya, el nom escollit per la candidatura de Puigdemont

Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 18:05 h

La Junta Electoral Central valida la marca electoral

J.S | El president legítim de Catalunya ja té nom per concòrrer a les eleccions del 21-D, serà el de Junts per Catalunya.

Segons ha pogut saber directe!cat, el PDeCAT ha rebut la confirmació per part de la Junta Electoral Central que la marca electoral Junts per Catalunya (JUNTSxCAT) és vàlida per concórrer a les eleccions vinents. Un nom amb el qual el partit ja estaria treballant per fer una llista "transversal" liderada per Puigdemont i que comptarà amb la presència dels consellers per a la cita del 21 de desembre.