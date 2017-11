Quins seran els caps de llista de cada formació de cara al 21-D?

Carles Riera, cap de llista de la CUP

Iceta, el PSC i els seus nous fitxatges

Miquel Iceta segueix estant al capdavant de la candidatura del PSC, amb nous fitxatges que els socialistes han col·locat en llocs molt diferents de la llista: Ramon Espadaler, d'Units per Avançar (partit hereu d'Unió) serà el número 3 i el vicepresident de Societat Civil Catalana, Àlex Ramos, anirà al lloc 75. El president de La Tercera Via, Mario Romeo, anirà de 81 i, per part de Federalistes d'Esquerres, Camps i Carme Valls-Llobet, ambdues dirigents i fundadores seran el 80. Es puja al vaixell l'exfiscal Anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo -amb un marcat passat anticatalà-, que serà qui tanqui les llistes per Barcelona.



Cs es presenta amb els mateixos caps de llista que el 2015



Ciutadans (Cs) es presentarà al 21-D amb els mateixos caps de llista que en les eleccions del 27-S de 2015. Així, la líder del partit a Catalunya i candidata a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas -d'acord amb les primàries celebrades al maig-, obrirà la candidatura per Barcelona; Matías Alonso ho farà per Tarragona; Jorge Soler per Lleida i, finalment, Jean Castel per Girona. A més, la resta de les quatre llistes seran pràcticament les mateixes que ara fa dos anys. La novetat principal és el fitxatge del periodista Nacho Martín Blanco, que es presenta com a independent i que ocuparà el sisè lloc per Barcelona.



El PP torna a apostar per Albiol



El PPC tornarà a estar liderat per Xavier García Albiol, que anirà amb Andrea Levy de número dos. Una de les incorporacions més mediàtiques ha estat la de l'alcalde de Gimenells i el Pla de la Font, Dante Pérez, que va deixar el PSC per passar-se al PP i anirà segon a la candidatura per Lleida.

Després que les bases de la CUP hagin decidit aquest diumenge -amb el 91,63% dels vots- presentar-se a les eleccions "il·legítimes" del 21-D, 'Nació Digital' ha avançat que Carles Riera serà el cap de llista del partit. Ha estat una sorpresa per a molts que l'expresident del CIEMEN i militant d'Endavant hagi estat la cara escollida per encapçalar la llista, tot i que ja ha exercit de diputat al Parlament de Catalunya (hi porta menys d'un any). Oficialment, la CUP ni confirma ni desmenteix.La llista definitiva de la coalició entre Catalunya en Comú i Podem -després de la marxa d'Albano-Dante Fachín i altres figures importants del partit- comptarà amb Xavier Domènech per encapçalar-la. La portaveu de la formació, Elisenda Alamany, anirà com a número dos, i Jessica Albiach en tercera posició. Per part d'ICV i EUiA hi ha Marta Ribas i Joan Josep Nuet (membre de la mesa del Parlament), respectivament.