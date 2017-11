A 20.000 signatures de fer possible l'agrupació d’electors de cara al 21-D

Per constituir l'agrupació electoral, cal presentar a la Junta electoral central signatures que representin l'1% del cens electoral de cada demarcació, el que suposa recollir 42.000 signatures a la demarcació de Barcelona, 6.000 a la de Tarragona, 5.200 a la de Girona i 3.500 a la de Lleida.

Els punts de recollida de signatures i els impresos per emplenar es poden consultar i descarregar al web llistaunitaria.cat , des d'on la iniciativa ha rebut més de 500.000 adhesions ciutadanes.

