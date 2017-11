Última actualització Dilluns, 13 de novembre de 2017 18:30 h

El primer secretari del PSC diu que pactaria amb ERC i comuns per "més autogovern i més finançament"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



M.B/ACN.- "Un acord que doni més autogovern, més finançament i que permeti que els catalans votin aquest nou pacte". Això és el que demanaria el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, per reeditar un tripartit d'esquerres amb ERC i ICV, ara sota el paraigües de Catalunya en Comú. Diu Iceta que no descartaria pactar amb ells després del 21-D "per a això, no per a una altra cosa". Al llibre 'Iceta. L'estratega del Partit Socialista' (Edicions B), escrit pel periodista Raúl Montilla, Iceta afirma que els socialistes només estaran en un govern "si és un govern que vingui a negociar i a resoldre el problema" no "si és per a prolongar el procés".



Miquel Iceta, en una imatge d'arxiu © Maria Belmez Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Comuns, ERC, Iceta, PSC, tripartit

El llibre és una biografia autoritzada escrita en col·laboració amb el propi Iceta i a través del qual es fa un repàs a la trajectòria política del socialista, acompanyada de vivències. Així, es repassen des de l'etapa en que Iceta era home de confiança de Narcís Serra fins a la situació actual, a les portes de la campanya electoral del 21-D en que és el cap de cartell del PSC.

Pel que fa al pacte amb ERC i comuns, en el moment en que es va escriure el llibre, Iceta apunta que ja estaven governant amb els comuns a l'Ajuntament de Barcelona, pacte que s'ha trencat aquest cap de setmana. Afegeix que també ho estan a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Precisament sobre els comuns, el socialista destaca que és un món fet de "diversos components" i en destaca ICV i EUiA com dos de "molt importants" i amb qui ja han governat anteriorment tant a Catalunya com a ajuntaments.

En el cas d'ERC, considera que si hi ha una majoria independentista al Parlament "intentarà la independència" perquè "no li queda una altra". "Si no n'hi ha, llavors ja es veurà", afegeix. Iceta apunta que l'important en les properes eleccions és "saber si els independentistes junts arriben a 68 escons o no".

Sobre com s'ha arribat a la situació actual, Iceta apunta que el procés independentista "s'ha endut moltes coses per davant" i "no ha deixat res tangible que es pugui dir que és positiu". Segons el seu parer, "s'ha perdut el temps" i s'ha produït un "terratrèmol" als partits, posant com a exemple la desaparició de CiU. "Jo mai vaig pensar que un dia veuria la desaparició de Convergència", diu. Afegeix que també ha desaparegut Unió i que ICV està en un procés de confluència "que ja es veurà com acaba". Sobre ells, reconeix que el PSC va patir una "escissió del carall".