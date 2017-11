Rajoy situa les eleccions catalanes al 2112

En aquesta publicació, el PP aposta per Xavier Garcia Albiol com a candidat a la Generalitat i demana el vot pel PPC. "El PP de Catalunya i Albiol són un valor segur i garantia d’unitat, estabilitat i futur", diu el tuit.Com a resposta, la xarxa s'ha omplert d'acudits i bromes que es mofen de les relliscades de Rajoy:

#1 Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya 13 de novembre de 2017, 19.27 h Que vagi fent aquest tros de quòniam que, cada vegada que parla passa això!



La borsa espanyola encadena nou dies negres.

L’IBEX-35 cau per sota dels 10.100 punts i s’acosta al seu nivell més baix des del març del 2017. L'IBEX-35 està en caiguda lliure. L'indicador borsari espanyol ha tancat la jornada en 10.063 punts, un 0,29% menys que divendres, i acumula nou jornades consecutives en números vermells.

