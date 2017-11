Dures crítiques contra 'Informe Semanal' per barrejar declaracions de Puigdemont amb música de 'El exorcista'

En @rtve habrán pensado q Puigdemont acojona más con la música del EXORCISTA de fondo. Me meo.

Esto es en lo q ha quedado @informesemanal : pic.twitter.com/5n3NvVODlk — Maclau (@MaclauJartible) 11 de novembre de 2017

El portal d'informació televisiva assegura que el Consell preguntarà a la televisió pública espanyola qui va optar per la banda sonora i sota quins criteris i elaborarà un informe (a partir també de la resposta a altres preguntes) sobre el tractament del procés català a TVE. "La transmissió del sentiment que s'obté en escoltar aquesta música, té una clara connotació", condemna el Consell d'Informatius, que ha titllat de "poc afortunat" l'ús d'aquesta melodia barrejada amb les paraules de Puigdemont.La secció sindical de CCOO a RTVE ja havia denunciat amb anterioritat a la Junta Electoral el programa 'Informe semanal' -dirigit pel periodista Jenaro Castro, del qual diuen que ha convertit el mític espai en un altaveu del Partit Popular en els cinc anys que hi porta al capdavant- pel seu tractament manipulat de la situació política a Catalunya. Asseguren els treballadors de TVE que 'Informe Semanal' passa per sobre dels "valors democràtics de la informació" que han de caracteritzar la corporació.