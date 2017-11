|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat, però els franquistes esPPanyols ens han envait, i ara cal L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat, però els franquistes esPPanyols ens han envait, i ara cal

Benvolgut Gabriel Rufian, he admirat molt algunes intervencions parlamentàries teves, però crec que ara no estàs gaire encertat.





Una "RESTITUCIÓ" de la legitimitat democràtica anterior, crec que no és possible, crec que seria un autoengany piatós però poc convincent.





La legitimitat democràtica s'hauria d'haver conservat amb una acció DECIDIDA tan del govern i en especial del President, com del poble català, disposat a bloquejar pacíficament, amb els nostres cossos, l'arriba... Llegir més