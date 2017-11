Òmnium suma 14.000 socis nous i l'ANC 4.500 des de l'octubre

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 10:00 h

La nit de l'empresonament de Cuixart l'entitat sobiranista i cultural va rebre un miler de peticions

ACN | El nombre de socis d'Òmnium Cultural s'ha disparat des de principis d'octubre. L'entitat sobiranista assegura que té ara 85.689 membres ja que aquestes darreres sis setmanes unes 14.000 persones han demanat d'associar-s'hi.

El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha explicat a l'ACN que a principis d'octubre la xifra de socis rondava, doncs, els 71.000. Un increment significatiu el van viure la nit del 16 d'octubre, quan l'Audiència Nacional va enviar a presó provisional sense fiança el president de l'entitat, Jordi Cuixart, juntament amb el de l'ANC, Jordi Sànchez.



Mauri ha assegurat que aquella nit un miler de persones van donar-se d'alta com a socis d'Òmnium. També l'ANC ha viscut un creixement de socis les darreres setmanes. L'entitat ho xifra al voltant de les 4.500 persones, que se sumarien als més de 40.000 membres de ple dret de l'entitat, al marge dels simpatitzants.



"Mostra de suport i escalf"



Segons les dades internes d'Òmnium, la tendència a l'alça en el nombre de nous socis es va començar a disparar ja al setembre: 3.600 persones van decidir sumar-se a l'entitat aquell mes; al llarg de l'octubre ho van fer més de 9.200 i aquests primers dies de novembre se n'hi han apuntat unes 3.500 més.

El portaveu d'Òmnium ho interpreta com una "mostra de suport i escalf" a la tasca que desenvolupa a l'entitat però també a Cuixart. "Tant de bo vagi a més [el creixement] perquè seguim rebent la confiança de la ciutadania de Catalunya; ens agradaria que no fos perquè el nostre president és a la presó. Preferírem no haver crescut ni un soci si en Jordi estigués aquí, entenem que és un aval a la feina que fem", ha resolt Mauri.

