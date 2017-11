[Vídeo] El testimoni de l'home que va perdre un ull per la repressió policial de l'1-O

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 10:30 h

L'1 d'octubre, en Roger Español va perdre la visió d'un ull en rebre l'impacte d'una pilota de goma disparada per la Policia Nacional, que havia anat a desallotjar l'escola Ramon Llull de Barcelona.

El vídeo que ha fet públic aquest dimarts Metromuster, els mateixos que van destapar Ciutat Morta, explica la història d'en Roger, un mes i mig després de l'incident.

"Espero i desitjo que les boles de goma no es facin servir més. El que sobretot desitjo és que ningú més no hagi de passar per això, no ho desitjo a ningú", demana en Roger.

En el vídeo també hi apareix Ester Quintana, que va perdre un ull després d'una càrrega policial el 14 de novembre de 2012.

Les pilotes de goma estan prohibides a Catalunya des del 30 d'abril de 2014.





