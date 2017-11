Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 11:00 h

El conseller a l'exili assegura que "ens hem de preparar per un camí més llarg" i que "s'ha de restaurar la democràcia" a Catalunya

A.S. | "El Govern estava preparat per un altre escenari. Els deures estaven fets per una altra guerra, per les estructures d'Estat i desplegament institucional de la República", ha exposat el conseller a l'exili Toni Comín, en una entrevista a Rac1. "I la batalla que vam tenir va ser la repressió". "Aleshores l'alternativa eren les eleccions però també era igual de vàlid no convocar-les. Totes les opcions eren legítimes".

Preguntat per si el gruix que es va fer va ser l'encertat, Comín ha assegurat que està seguint aquest intens debat. "En el moment d'escriure el programa electoral del 27-S ja ens vam preguntar si havíem d'incloure la repressió de l'Estat espanyol, però anticipant-ho ho legitimàvem".

"El full de ruta era el correcte. Si el 2015 haguéssim previst la repressió de l'Estat espanyol, ens hauríem fet un tret al peu. Car que hi pensàvem, però una cosa és que hi penséssim i l'altra és que ho oficialitzéssim".

"El que ha passat a posteriori tenia molts inconvenients. Ara el que hem fet és enfrontar-nos-hi". "L'altre camí també era molt complicat. El que és molt important és que aquest moment és un Estat de crisi de creixement". "És dolorós però ens està fent entendre coses. Aquests dos anys s'ha estat dient que no es podrien fer servir els funcionaris, s'ha dit que els governs no ens reconeixerien i no volíem escoltar aquesta part del relat. Ara toca fixar-se en els límits i en les dificultats", ha detallat el conseller destituït pel Govern espanyol.

"La independència només es pot fer de manera pacífica" i ha afegit que "només requereix un trajecte més llarg que demanarà esforços més grans dels que es pogués imaginar la gent". "Està bé que s'hagi descobert això".

I ara què?

"El cinisme del Govern espanyol és fabulós". "El senyor Rajoy no va oferir amb certesa cap de les garanties que calien per convocar eleccions: la retirada del 155, la llibertat dels Jordis o la retirada de la policia. No se'ls va donar". "El president no podia tirar endavant la decisió de convocar eleccions perquè el Govern d'Espanya no li oferia garanties".

Preguntat per si es podria declarar la independència en una pròxima legislatura, Comín ha constatat que "primer hem de reinstaurar la democràcia. Ens hem de preparar per a un camí més llarg".

"S'ha de restaurar la democràcia normal, aturar els presos polítics, aturar l'assetjament policial, construir un full de ruta sent conscients que tot serà més llarg del que ens agradaria. Hem de seguir avançant cap a la República. Això ho compartim el president, jo, ERC, el PDeCAT, la CUP i molts demòcrates independents", ha reblat.

