Rovira es reuneix amb Puigdemont a Brussel·les per abordar la unitat post 21-D

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 11:10 h

La número dos d'ERC es desplaça a la capital d'Europa per oficialitzar la bona sintonia

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



J.S | La Secretària General d'ERC ha viatjat a Brussel·les per reunir-se amb el president legítim de la Generalitat, Carles Puigdemont, i valorar el paper que tindrà l'independentisme davant la cita del 21 de desembre.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira © Rafa Garrido Comparteix Tweet

URL curta



Nuestra lucha este 21D es por la restitución de las instituciones, gobierno y Presidente legítimo de Catalunya, Carles Puigdemont. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 13 de novembre de 2017

Notícies relacionades

La trobada ha entrat dins la dinàmica de cites que tant ERC com Puigdemont estan tenint aquests dies per valorar la possibilitat de tancar futurs acords programàtics i de govern. En aquest sentit, segons ha pogut sabert, la piulada d'ahir del diputat al Congrés, Gabriel Rufián , on apuntava que la "lluita" del 21-D era per a la "restitució de les institucions, el Govern i el president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont" fou un pas endavant de l'estratègia que el partit podria estar treballant, que és la d'investir Puigdemont com a president.