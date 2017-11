El vaixell del Piolín abandonarà el Port però els policies es queden

Es desconeix encara quan marxaran definitivament però es preveu que es quedin fins a la formació d'un nou govern. El cost Es calcula que el cost de l'operació policial sumaria almenys 100 milions d'euros tot i que la xifra exacta no es pot saber perquè el govern espanyol ha decidit que la despesa d'aquesta operació sigui matèria reservada per la llei de secrets oficials.

Entre la Guàrdia Civil i la policia espanyola es calcula que hi ha entre 8.000 i 12.000 agents enviats de manera excepcional a Catalunya.

