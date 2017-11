Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 12:30 h

L'Ajuntament aprova donar suport a la Generalitat per fer front als impagaments de les entitats socials arran del 155

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat donar suport a la Generalitat per desbloquejar la situació d'impagament de les subvencions a les entitats socials arran de la intervenció econòmica de l'Estat. La declaració presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports ha obtingut els vots favorables d' ERC, Demòcrates, CUP i BComú, l'abstenció del PSC i els vots en contra de PP i C's.

La proposició conjunta del partit Demòcrata i ERC demana al govern d'Ada Colau a desplegar els mecanismes i gestions necessàries per a garantir aquests pagaments i assegurar el normal funcionament del teixit associatiu de la ciutat.



Tanmateix, insten al govern de l'Estat a desbloquejar de "forma urgent" els pagaments de la Generalitat de Catalunya a les entitats socials, juvenils, esportives, de dones i totes aquelles altres que es trobin afectades.



La regidora demòcrata, Maite Fandos, ha explicat que la paralització de pagaments al teixit associatiu de la ciutat de Barcelona arran del 155 ha comportat greus perjudicis a les entitats que es troben en una "situació crítica".



En aquest sentit, la regidora republicana, Montse Benedí, ha retret al PP de fer una aplicació del 155 anticonstitucional que afecta les entitats del Tercer Sector. "Fan la llei a la seva mida, els hi ha etzibat Benedí.



Per la seva banda, Maria Rovira, regidora de la CUP, ha volgut mostrar la seva solidaritat als presos polítics, a les persones reprimides, als professors investigats per "ensenyar les persones a pensar i no a obeir", i sobretot, a la persona que va perdre l'ull per una pilota de goma el passat 1-O.



En contra, el PPC i Cs han criticat la proposta i han responsabilitzat la Generalitat de Catalunya del bloqueig. "No enganyin dient que l'Estat espanyol vol perjudicar el teixit associatiu de Catalunya", ha afirmat la regidora popular, Ángeles Esteller.



Segons el PSC a l'Ajuntament, la Conselleria de Benestar "no va fer la seva feina". "Han necessitat el 155 per portar aquí el problema de les entitats socials", ha retret la regidora socialista Carmen Andrés als partits sobiranistes.



Finalment, el govern municipal "acompanyarà la Generalitat per desencallar aquesta situació". Tot i això, la tercera tinent d'alcaldia, Laia Ortiz ha demanat fer autocrítica i ha sentenciat que la Generalitat "no ha prioritzat el Tercer Sector".

