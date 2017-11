Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 13:00 h

L'excap de llista de JxSí a la demarcació de Tarragona ho ha anunciat en un post a Facebook

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN | Germà Bel no anirà a cap llista electoral el 21-D. Ho Ha dit aquest dilluns en un post al seu perfil de Facebook.

Així, Bel, que va ser cap de llista de Junts pel Sí a la demarcació de Tarragona a les eleccions al Parlament del 27 de setembre del 2015, no repetirà a les llistes.



"Crec que és ja moment per rendir comptes d'exercici com diputat al Parlament, encara més quan no ho seré en nova Cambra", comença dient Bel a la seva publicació a Facebook, on detalla la relació de les seves intervencions com a diputat al Parlament en els dos darrers anys i la informació sobre les percepcions econòmiques que ha rebut per la seva feina a la cambra.



Bel ha fet un total de 27 intervencions al Parlament relacionades amb debats, mocions, decrets llei, projectes de llei, propostes de resolució, preguntes al Govern i interpel·lacions al Govern.



Segons apunta, no ha cobrat cap euro en concepte de remuneracions i ha percebut 30.336,53 euros en concepte d'indemnitzacions per despeses.

Notícies relacionades