El PSC no votarà a favor dels pressupostos de Colau

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 12:40 h

La ruptura entre els socialistes i BeC és total

Redacció | El fins ara segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni i l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau s'han reunit aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona per abordar la situació actual del consistori. La reunió, la primera després de la ruptura del pacte de govern que van votar les bases de Barcelona en Comú el passat cap de setmana, ha començat a les 10:10h i ha tingut una durada d'una hora i mitja.

Segons han explicat fonts socialistes al directe!cat, la reunió ha tingut un to cordial però també amb moments de tensió, sobretot per part dels socialistes. El líder del PSC Barcelona, Jaume Collboni, ha retret a l'alcaldessa el silenci dels últims dies i li ha advertit que la situació no serà fàcil a partir d'ara. Amb tot, li ha anunciat que no votaran a favor dels pressupostos que es presenten aquesta tarda a la Comissió d'Economia i Hisenda.

Fonts municipals, han destacat que l'alcaldessa no creu que serà més difícil governar en solitari perquè ja necessitaven acords amb els socialistes al govern. El decret d'alcaldia amb el que s'organitza el govern municipal i que s'ha de reorganitzar després de la marxa dels quatre regidors socialistes del govern es farà públic a la tarda de dijous.

