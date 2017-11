ERC i PDeCAT estudien com aixecar el secret d'Estat sobre el desplegament policial a Catalunya

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 14:30 h

Ambdues formacions han registrat una petició per crear una comissió d'investigació al Congrés sobre les càrregues de l'1-O

ACN/M.B.- Els grups d'ERC i PDeCAT al Congrés han registrat aquest dimarts una petició per crear una comissió d'investigació a la cambra baixa sobre les càrregues policials de l'1-O. La iniciativa, anunciada la setmana passada, s'ha formalitzat després que el diari 'El País' publiqués el diumenge que el govern espanyol ha classificat com a secret d'Estat el desplegament policial a Catalunya. En aquest sentit, el portaveu del PDeCAT a Madrid, Carles Campuzano, ha avançat que estan plantejant d'altres "iniciatives legals i polítiques" per aixecar-lo.

D'aquesta manera, l'Estat vol amagar informacions sobre el desplegament policial a Catalunya; així com detalls sobre els seus costos econòmics, el nombre d'efectius desplaçats o el preu que ha hagut de pagar el govern espanyol per cancel·lar o retardar permisos de policies nacionals i guàrdies civils. L'Operació Copèrnic desplegada pel Ministeri de l'Interior per evitar el referèndum d'autodeterminació de l'1-O està qualificada com a secret d'Estat perquè l'executiu de Mariano Rajoy ha fet ús d'un acord del Consell de Govern del 1986 que classificava com a matèria reservada “els plans de seguretat d'Institucions i Organismes Públics” d'acord amb la Llei de Secrets Oficials.En aquest sentit, el portaveu del PDeCAT a Madrid, Carles Campuzano, pensa que la comissió d'investigació "guanya més pes" després de l'acció de l'Estat. Al seu torn, el portaveu d'ERC, Joan Tardà, confia que pugui començar a caminar en les properes setmanes i que permeti investigar "la repressió policial exercida a Catalunya". "És inaudit que no es doni informació a les cambres sobre els operatius desplegats i, a més, amb el que han suposat els reforços en termes de repressió", ha manifestat Campuzano. Ambdós esperen rebre el suport suficient de la resta de grups per tirar-la endavant.