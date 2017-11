Salellas visita els consellers empresonats a Madrid

Segons ha explicat Salellas “els consellers i les conselleres es troben animats, políticament determinats i serens, malgrat expressar la preocupació que senten per la seva situació de llibertat i pels seus familiars i gent estimada”.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal