Guerra oberta entre comuns i socialistes després del trencament a Barcelona

El PSOE diu que Ada Colau és una mentidera

Gerard Sesé @gerardsese - El trencament del pacte de govern municipal entre els comuns i els socialistes no ha sentat gens bé al PSOE i, evidentment, al PSC. En els tres nivells, s'ha malparlat d'Ada Colau i els seus. Des de Madrid, el PSOE, aquí a Catalunya Miquel Iceta i, per acabar, a nivell municipal Jaume Collboni, desencadenant una guerra oberta a l'esquerra espanyola.

Miquel Iceta i les conseqüències de trencar el pacte

El cap de llista dels socialistes catalans haurà d'acomplir l'advertència que va fer als comuns. Va assegurar que la ruptura del pacte municipal tindria conseqüències molt més enllà de la ciutat. Ara, un cop confirmat el trencament, Iceta haurà d'acomplir les seves paraules: "serà molt difícil arribar a algun acord amb els comuns després de les eleccions catalanes del 21-D".

La rebequeria de Jaume Collobni: no aprovarà els pressupostos de Barcelona

Segons han explicat fonts socialistes al directe!cat, la reunió ha tingut un to cordial però també amb moments de tensió, sobretot per part dels socialistes i li han anunciat que no votaran a favor dels pressupostos que es presenten aquesta tarda a la Comissió d'Economia i Hisenda.

El PSOE diu que Ada Colau és una mentidera

El perfil oficial del PSOE ha fet una dura pilada contra Ada Colau. Interpel·lant-la directament, l'ha acusat de mentidera i ha adjuntat un vídeo de Pedro Sánchez on deia que demanaria explicacions sobre les càrregues policials l'1 d'octubre a Catalunya. Concretament els socialistes li diuen: "vale que seas ambigua, pero no mientas. Esta mañana te ha salido una mentira de las gordas en @HoyPorHoy".





Oye @AdaColau, vale que seas ambigua, pero no mientas. Esta mañana te ha salido una mentira de las gordas en @HoyPorHoy. Mira, como hacen en @Mhemeroteca: esto es lo que dijo @sanchezcastejon el mismo 1-O. De nada. pic.twitter.com/4uVToEW4s9 — PSOE (@PSOE) 14 de novembre de 2017

