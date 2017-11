Albiol implora al PSC no pactar amb independentistes després del 21-D per evitar referèndums “legals i il·legals”

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 15:45 h

El líder del PPC envia una carta a Arrimadas i Iceta on també els convida a formar -si poden- un Govern conjunt i C's accepta

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN/M.B.- De nou, el president del PPC i candidat dels populars a la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha tornat a demanar als socialistes catalans un acord de cara a les eleccions del 21-D. Aquest dimarts, ha enviat una carta a Miquel Iceta per tal que es comprometi amb tres punts clau per compartir als comicis: no arribar a “cap tipus d’acord de govern” amb els independentistes ni els comuns, evitar la celebració de cap “referèndum d’independència legal o il·legal” i pactar conjuntament entre les tres formacions constitucionalistes un Govern si el resultat electoral els permet la majoria. Ha demanat el mateix a la líder de Cs, Inés Arrimadas.

Albiol, en una imatge d'arxiu © Bernat Vilaró Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 21-D, Cs, PP, PSC

Albiol, que ha presentat aquesta proposta com “una manera de tendir ponts”, espera que tant Cs com el PSC s’avinguin a incloure aquests compromisos als seus programes electorals. Si no ho fan, el popular creu que “hauran de donar explicacions als catalans que no són independentistes”. I és que el PPC vol que Cs i PSC signin “una clàusula de garantia de la voluntat dels catalans que no són independentistes”. I és que Albiol vol que “s’eviti la temptació” del PSC de reeditar acords “tripartits amb Podem i ERC” i de Cs de pactar “amb Podem i els socialistes, com el que va voler fer per fer fora Rajoy”.



Albiol ha implorat a Iceta "no pactar amb els que han provocat que s’arribi fins aquí, fins a la fractura social, la desconfiança econòmica”. “No es pot buscar un acord que justifiqui el que el PDeCAT, ERC, la CUP i fins i tot Podem puguin fer a Catalunya. Cal un compromís per no arribar a cap tipus d’acord de govern amb els que donen suport a la independència”, ha dit.



El referèndum: "ni legal ni il·legal"

D'altra banda, Albiol vol que PSC i Cs es comprometin a “no tirar endavant cap proposta de referèndum –sobre la independència de Catalunya- ni legal ni il·legal”. “Si en aquests moments Catalunya està fracturada és per la creació d’aquest relat dels independentistes dient que tirarien endavant un referèndum per la independència. S’ha vist que és un engany, que és malgastar i llençar milions de la Generalitat per a un projecte que no representa la majoria de catalans”, ha afegit.



C's accepta l'oferta de governar junts després del 21-D

Per últim, el popular vol que socialistes i Ciutadans es comprometin a governar junts, si poden, després del 21-D. “Si els números donen, si els diputats dels partits ho permeten, cal el compromís de tirar endavant un Govern dels tres partits constitucionalistes; amb suports dins o fora del Govern, però un Govern dels tres. És el desig dels catalans que no son independentistes, des de la pluralitat, per posar final a l’etapa de més dolor de la democràcia”, ha sentenciat el líder del PPC.