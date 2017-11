Lliçó de l'alcaldessa de Badalona a Colau sobre els presos polítics

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 17:15 h

Discurs totalment diferent entre les batlles

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - Ada Colau fa uns dies afirmava que volien els presos polítics a casa per a poder-los "exigir explicacions per haver portat Catalunya en aquesta situació". Una frase que fins i tot va fer plorar de riure a Lluís Llach. Ara, l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater ha fet una piulada on no només contradiu Colau sinó que li dóna una lliçó en tota regla.

Dolors Sabater ha publicat un fil a Twitter on destrossa l'argumentari dels comuns de manera impecable. Mentre Ada Colau volia demanar explicacions als presos polítics i als dirigents catalans a l'exili, Dolors Sabater alça la veu per "demanar explicacions al bloc 155 per haver-nos portat fins on som".

Així doncs, l'alcaldessa de Barcelona demostra realment que, en aquest sentit, Catalunya ha de ser un sol poble i fer front a l'envestida de l'Estat. Sabater afegeix: "tenim a l'estat espanyol el govern més corrupte i contrari als drets socials i democràtics que hi hagi hagut mai en democràcia" i torna a tirar un dard contra els comuns: "trobo a faltar molta més contundència contra aquesta manera de fer política aberrant, contra aquest espoli i abús de poder que maltracta a la ciutadania".

L'estocada final al discurs de Colau de dissabte és quan Sabater sentencia: "la denúncia del 155 i el suport a la recuperació de les institucions catalanes, la condemna pels empresonaments i exili #Jordis president i consellers, ha d'estar totalment blindada del debat sobre models de relació territorial i anàlisis crítics sobre estratègies sobiranistes".





Tenim a l'estat espanyol el govern més corrupte i contrari als drets socials i democràtics que hi hagi hagut mai en #Democràcia, patim una regressió de drets humans intolerable que repercuteix en el dia a dia milers de veïnes i veïns als nostres pobles i ciutats, — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) 14 de novembre de 2017

La denúncia del 155 i el suport a la recuperació de les institucions catalanes, la condemna pels empresonaments i exili #Jordis president i consellers, ha d'estar totalment blindada del debat sobre models de relació territorial i anàlisis crítics sobre estratègies sobiranistes — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) 14 de novembre de 2017

I finalment, recordar que el 155 ens està afectant molt negativament als municipis, així com el 135, les lleis Montoro, les contínues suspensions de lleis que ens ajudaven a protegir drets i lluitar contra la precarietat i la pobresa i que des del municipalisme seguim pel bé comú — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) 14 de novembre de 2017

Notícies relacionades