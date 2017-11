La portaveu socialista al Congrés descarta qualsevol reedició del tripartit a Catalunya

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 16:15 h

Iceta ha assegurat estar "plenament en condicions de garantir" que no farà president "ni Oriol Junqueras, ni Carles Puigdemont"

ACN/M.B.- "Descartarem qualsevol col·laboració amb una força que porti al programa electoral un trencament de l'ordenament jurídic i constitucional". Així de contundent ha descartat la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, qualsevol pacte postelectoral entre el PSC i ERC i -per tant- qualsevol reedició del tripartit a Catalunya. Ho ha fet després que en els darrers dies s'hagi qüestionat si el PSC tornaria a repetir aquesta fórmula amb ERC i els comuns després del 21-D.

Robles considera que ERC i PDeCAT han "enganyat" els catalans que han donat suport al procés i creu que, per als proper comicis, el PSC és la "veritable alternativa de govern". "Els socialistes, ni a Espanya ni a Catalunya, mai estarem al costat dels que no recolzen la Constitució i l'ordenament jurídic", ha asseguratPer altra banda, Robles ha criticat durament l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (Barcelona En Comú), per haver trencat el pacte de govern amb el PSC. "Colau ha passat de l'ambigüitat a treure's la careta i deixar Barcelona en una situació d'ingovernabilitat", ha declarat, en considerar que l'alcaldessa ha posat "per endavant els interessos electorals i no els de ciutat".El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha afirmat al seu torn que el PSC té “dificultats enormes” en l’àmbit territorial per mantenir el seu rumb, i “hauria de fer una reflexió sobre la coalició que està fent amb el PP i Cs”. Segons Domènech, una aliança entre PP, PSC i Cs a Catalunya seria un “pèssim missatge per a Catalunya i per a tot l’Estat”. “Ens agradaria que el PSC fes de PSC, representés el que ha representat històricament com a partit progressista i catalanista, però sembla que va a un pacte a Catalunya amb el PP i Cs”, ha afirmat. També ha demanat des dels passadissos del Congres la “màxima concreció” per part de les formacions independentistes dels seus plantejaments, i els ha advertit no es pot “desconnectar” del PP amb “fulls de ruta màgics”. Alhora ha denunciat la “involució democràtica gravíssima” per part del govern de Mariano Rajoy.El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat més tard que està "plenament en condicions de garantir" que no farà president "ni Oriol Junqueras, ni Carles Puigdemont". Ho ha dit durant una conferència al 'Círculo Ecuestre' de Barcelona, on ha afegit: "Com podríem posar un altre cop el rumb del país en mans dels que l'han portat contra les roques?". El socialista ha defensat que aquells dirigents polítics responsables de l'"error" que ha portat Catalunya a l'actual situació no tenen dret a una "segona oportunitat" ni a "demanar la confiança" dels catalans. Ha reconegut però que per governar el país després del 21-D, caldran "acords transversals" però serà "molt rigorós" en quant a les qüestions programàtiques. "M'agradaria tenir tant de suport que ni la temptació aparegués", ha afirmat, al temps que ha dit que per això cal "concentrar" el vot dels socialistes, progressistes i catalanistes moderats