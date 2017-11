Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 17:45 h

Ha criticat al Parlament Europeu que no s'hagi organitzat un debat sobre la situació que es viu a Catalunya

ACN/M.B.- El Parlament Europeu ha debatut avui la situació a la República de Malta i l'estat de dret al país arran de l'assassinat de la periodista Daphne Caruana Galizia, que havia revelat innombrables escàndols de corrupció al país més petit de la UE. Una iniciativa que l'eurodiputat d'ERC, Josep Maria Terricabras, ha lloat però que també li ha servit per posar de manifest el "tractament desigual" de la Unió Europea davant les diverses vulneracions dels drets humans als estats membre o els riscos per la democràcia i l'estat de dret.

Terricabras ha lamentat -en la seva intervenció durant el debat a l'Eurocambra- que si bé la resolució a votar sobre la situació a l'illa parla de "preocupació per l'estat de dret, la democràcia i els drets fonamentals" i insta a establir "un diàleg" amb el govern maltès; el plenari ha rebutjat organitzar un debat sobre la situació que es viu a Catalunya. "No hi ha una preocupació similar ni una voluntat de diàleg en relació amb Espanya, per part de les institucions europees, tot i que hi ha senyals més que evidents de vulneracions de l'estat de dret, la democràcia i els drets fonamentals", ha afirmat.

En aquest sentit, ha recordat que a Catalunya "la policia ha colpejat brutalment gent pacífica, el govern central ha destituït un govern escollit democràticament, mig d'aquest govern és a la presó, l'altre a l'exili, la presidenta del parlament va ser a la presó i 700 alcaldes estan imputats". "Perquè hi ha aquest tractament desigual?", ha qüestionat l'eurodiputat al vicepresident de la Comissió Europea i responsable de Drets Fonamentals, Maros Sefcovic. "Estan les institucions europees aplicant el principi de ser durs amb els dèbils i dèbils amb els forts?", ha criticat.