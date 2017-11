"L’escola catalana és un sistema d’ensenyament reconegut a nivell internacional i avalat com un dels models escolars de referència entre les societats multilingües", asseguren des de Plataforma per la Llengua. També es defensen de les acusacions afirmant que "s'ha reafirmat com una eina clau per a la qualitat educativa i la cohesió social, com ho demostra el fet que els alumnes catalans han assolit sense problemes al llarg dels anys els objectius lingüístics de les dues llengües oficials del nostre país, el català i el castellà".

L'entitat vol donar a conèixer de quina manera "molts l'han criticada i han mentit de manera deliberada sobre el model d’escola catalana" i anima als ciutadans a votar sobre qui els sembla que "la diu més grossa". Asseguren que enviaran a la persona més votada una còpia de l'informe "La immersió lingüística a Catalunya, un model eficaç i exitós".

una escola de qualitat".



D'altra banda, també es recullen les afirmacions de Toni Cantó, diputat de Cs -"estem parlant d'abús intel·lectual de menors.

No es pot permetre que segueixin adoctrinant els nostres fills"-; Isabel Fernández Alonso, vocal de la junta directiva de Societat Civil Catalana -"El sistema d'immersió obligatòria és una anomalia que no existeix en cap altre lloc a Europa i que limita la formació"-; Carolina Punset, diputada de Ciutadans a les Corts Valencianes -"Allà on triomfa la immersió lingüística estem tornant a l'aldea"- o Mercè Vilarrubias, escriptora i periodista ("A Catalunya hi manca un sistema perquè els alumnes aprenguin bé el castellà").

Els candidats són Alfonso Dastis, ministre d'Afers Exteriors i Cooperació espanyol, amb la frase "Els qui tenen dificultats són els que volen parlar en castellà. L'espanyol està discriminat a les escoles públiques catalanes"; Xavier Garcia Albiol, president del PPC -"no és admissible que a la majoria de l'escola pública de Catalunya s'eduqui els nens per a odiar Espanya"- o Albert Rivera, líder de Cs, que va dir "acabem amb una escola identitària i fem