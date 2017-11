Més detalls sobre la confecció de Junts per Catalunya

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 18:45 h

La llista del president va prenent forma a l'espera dels fitxatges estrella

Gerard Sesé @gerardsese - La llista del president legítim Carles Puigdemont, pel que fa als noms i els fitxatges estrella, encara s'està confeccionant, però tot el seu embolcall ja va prenent forma. Tindrà una seu diferent de la del PDeCAT i ja es coneix l'home fort que plantejarà l'estratègia de campanya i fins i tot ja té perfils falsos a Twitter.

Un expert en comunicació per a la campanya

Junts per Catalunya, la llista electoral que encapçalarà el president Carles Puigdemont -destituït pel govern espanyol- a les eleccions del 21-D, tindrà una seu diferència del local del PDeCAT, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ACN. A més, la candidatura que integraran el PDeCAT i independents tindrà una oficina a Barcelona i una altra a Brussel·les, on ara mateix es troben el propi Puigdemont i quatre consellers de la Generalitat destituïts per l'Estat.

Una seu diferent de la del PDeCAT

D'altra banda, fonts coneixedores de la llista també han confirmat que Jordi Sellas dirigirà la campanya electoral de Junts per Catalunya. Sellas és llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB i va ser director general de Creació i Empreses Culturals del departament de Cultura entre el 2013 i el 2016. També és membre del Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya, a més de consultor de Minoria Absoluta i el Gran Teatre del Liceu, i el creador del programa de ràdio i televisió 'Generació digital'.

Jorsi Sànchez a la llista?

També s'ha conegut que Carles Puigdemont estaria treballant per sumar Jordi Sànchez a Junts per Catalunya. A diferència de Jordi Cuixart, que ha descartat qualsevol oferiment, l'opció de fitxar el president de l'ANC, empresonat a Soto del Real, s'està "encarant". A finals de setmana es concretaran tots els noms de la candidatura. El que sí ja s'ha confirmat és la incorporaciço d'Hèctor López Bofill a la llista. El professor de Constitucional havia estat dirigent de Solidaritat per la Independència.

Perfil no oficial de Twitter

A més, la llista de país del president ja comença a ser influent a les xarxes sense haver-se estrenat: ha aparegut un compte fals a twitter: JuntsxCataiunya (canvien la 'l' per una 'i', perquè ja existia el perfil). Amb poques hores de vida el compte va camí dels 3.500 seguidors però directe!cat ha pogut saber que l'oficial s'estrenarà divendres i serà @JuntsXCat.