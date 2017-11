L'alcalde exsocialista de Blanes espera que les urnes castiguin el comportament del PSC

Última actualització Dimarts, 14 de novembre de 2017 18:15 h

Diu que serà la manera de tornar el partit al "catalanisme progressista"

ACN/M.B.- L'encara alcalde de Blanes (divendres es farà el ple de renúncia), Miquel Lupiáñez, és un dels molts socialistes catalans que s'han apartat de les files del partit pel seu suport a la suspensió de l'autogovern a Catalunya amb el 155. Ara, com ha explicat en una entrevista a TV3, confia que uns mals resultats a les eleccions del 21-D facin tornar als d'Iceta al "catalanisme progressista". Lupiáñez creu, de fet, que els resultats electorals seran "decisius" perquè s'entenguin els "gestos" que gent com ell estan fent, donant-se de baixa del partit. L'exsocialista també va anunciar que deixava de ser alcalde i regidor de Blanes.

"Anem cap a una deriva que no compartim, però la lectura serà si això es recompensa electoralment", ha afirmat. Creu que si els ciutadans premien "la deriva cap al centre i la dreta", lluitar per ser "pal de paller" del catalanisme progressista serà "una batalla perduda" però en cas de "rebuig a les urnes" confia que "el rumb" es pugui restablir en aquest sentit. Ell ha assegurat que "s'abstindrà" en les eleccions "perquè no les ha convocades el Parlament escollit pels ciutadans".

Per a Lupiáñez, la "deriva" del PSC cap a la dreta té diferents fases: d'una banda, lamenta que no hagi demanat dimissions "per la violència desfermada" durant l'1 d'octubre i considera que el senador i expresident de la Generalitat José Montilla hauria d'haver votat 'No' quan l'aplicació de l'article 155 es va debatre al Congrés. L'encara alcalde també ha criticat la decisió de Miquel Iceta de pactar amb Units per Avançar i col·locar Ramon Espadaler (exlíder d'Unió) de número tres per a la circumscripció de Barcelona.

Recriminacions del seu ex partit per votar l'1-O

Lupiáñez ha recordat que el dia 1 d'octubre va anar a votar en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Una decisió que ha admès que li ha causat "recriminacions" per part de companys del partit que no van entendre la seva actitud.