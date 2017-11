L'heroi a l'ombra: Zoido persegueix el mosso que escorta Puigdemont a Brussel·les

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

14 de novembre de 2017, 19.55 h

Després ens vindran els del país de la Ñ volent-nos vendre la moto. Són uns poca.-vergonyes. No viuran prou anys com per pagar tot el mal que estan fent.

I aquesta gentussa d'aquell país, feixistes per més senyes, segur que tenen la santa barra d'anar a picar-se el pit cada diumenge. Si és veritat que hi ha Déu, que hi ha cel i infern, aquesta mala gent és impossible que passin fins i tot pel judici final, hi aniran directament, perquè no és perdonable l'imperdonable ni són mereixe... Llegir més